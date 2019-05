Van Himst sur la saison d'Anderlecht : « Une saison à oublier »

A 75 ans, Paul Van Himst, quadruple soulier d'or, suit toujours le football avec passion. Lors d’une rencontre exclusive avec Rodrigo Beenkens, il a évoqué la saison chahutée du Sporting d’Anderlecht.

La saison noire du Sporting

Paul Van Himst, une des légendes du Sporting d’Anderlecht, a porté un regard sur son club, pour lequel il a joué plus de 560 matches. Et comme la plupart des observateurs, il n’est pas tendre avec la saison actuelle du club bruxellois. « Cette saison-ci c’est un peu la catastrophe. On est seulement cinquième et donc on risque de ne pas être européen. Quand on voit que ça fait 55 ans que cela n’est pas arrivé... C’est vrai qu’il y a eu d’autres mauvais moments dans l’histoire du club mais ici c’est quand même une saison à oublier. »

Comment le club en est-il arrivé là ?

Une mauvaise saison qui n’est à mettre uniquement sur le compte de la nouvelle direction : « On critique souvent Marc Coucke mais je crois qu’il n’est pas le seul responsable de la situation d’Anderlecht. Mais ce qui n’a pas été bien fait, et ça il le sait, c’est la campagne de transferts à l’intersaison cette année. Il y a trop de joueurs qui n’ont pas les qualités pour jouer à Anderlecht. Je ne dis pas qu'il faut des joueurs comme à l'époque de Robbie Rensenbrink. On ne saurait plus les payer ni même les acheter. Mais quand même, les qualités des joueurs dans l’ensemble, c’est trop bas pour Anderlecht », constate le quadruple Soulier d'or.

L'importance de l'argent

Pour le meilleur joueur belge du XXe siècle, c’est plutôt financièrement qu’Anderlecht ne peut plus lutter. Et ça, selon Van Himst, ça ne date pas d’hier : « Je prends toujours l’exemple de Herman Van Holsbeeck, qui est un ami et que je connais très bien. Parfois je lui demandais pourquoi il laissait partir les bons jeunes pour racheter d’autres joueurs souvent moins bons. Je lui disais : “Mais donnez beaucoup plus aux jeunes pour les garder un ou deux ans de plus. » Mais il me répondait souvent : « Écoute Paul, on me demande d’avoir un budget équilibré à la fin de la saison ». À partir du moment où vous vendez les bons jeunes chaque année et que vous les remplacez par des joueurs moins bons, ce qui est souvent le cas, le niveau descend tout doucement. »

La reprise du club

Un autre problème selon Paul Van Himst, c’est la mauvaise gestion de la reprise du club au moins de décembre, en plein milieu de la saison 2017-2018. « La reprise du club s’est faite à un mauvais moment. Je ne connais pas la situation en interne mais je lis beaucoup la presse car en général les journalistes savent plus que moi. Je trouve que le timing n’a pas été bon. Une reprise en pleine saison, ce n’est jamais un bon moment. Mais financièrement, c’était probablement plus intéressant de revendre le club avant le nouvel an, qu’après. »

Paul Van Himst connait bien l'ancien Président du Sporting, Roger Vanden Stock. Si il a probablement fait une bonne affaire financière dans la transaction, Van Himst se demande si il ne regrette malgré tout pas son choix : « Je connais bien Roger Vanden Stock. Pendant des années il a été un des acteurs les plus sérieux du football belge. Ce qu'il promettait, il le faisait comme son père d'ailleurs. Je peux me tromper mais je crois qu'il regrette peut-être un peu dans son for intérieur. Mais je ne suis sûr de rien. Il faudrait une fois lui poser la question, c’est une très bonne question d’ailleurs je trouve. »

Le changement de nom du stade

Il y a quelques semaines, Anderlecht a décidé de changer le nom de son stade. Le Stade Constant Vanden Stock devrait céder sa place au nom de la loterie nationale. Un choix qui n'émeut pas plus que ça l'ancien joueur. « Marc Coucke va changer le nom du stade. Il va simplement faire comme beaucoup ont fait ces dernières années en Angleterre. Je crois que l’argent joue un grand rôle dans le monde du football. Pour la situation financière d’Anderlecht, si demain, il y a un sponsor qui vient mettre un certain nombre de millions d’euros par an sur la table, je ne pense pas qu’ils ont intérêt à prendre le nom de Paul Van Himst. »