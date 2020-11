Van den Brom arrive à Genk : "Je prône toujours le beau jeu, parfois un peu trop"

Saint-Trond - Genk : le résumé (1-2) - Pro League - 07/11/2020 L’affiche la plus tardive de ce samedi soir opposait Saint-Trond à Genk. Fraîchement débarqué, pas encore de première pour le nouveau coach limbourgeois John van den Brom, c’est bien Domenico Oliviera qui a assuré l’interim face aux Canaris. Dans cette rencontre, les Limbourgeois ont rapidement pris les devants via Theo Bongonda (4e). D’une belle reprise sur coup de coin, Yuma Suzuki a remis le compteur à égalité pour les Trudonnaires à la demi-heure de jeu. Deux minutes plus tard, Theo Bongonda récidive et inscrit un lob lumineux du milieu de terrain. Un deuxième doublé en deux rencontres pour celui qui avait défrayé la chronique cette semaine pour sa réaction impulsive sur le départ de son ancien coach Jess Thorup.