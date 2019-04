Van Damme : "Il faut rester humble mais on n’est pas là par hasard"

Jelle Van Damme savoure le succès de "son" Antwerp face au Standard (2-1). "Il y a tout dans cette victoire. Peut-être un peu trop d’éléments extra-sportifs. Le plus important pour nous, c’est les trois points. Je n’ai pas compris l’interruption (pour des jets de gobelets sur la pelouse, ndlr)", confie-t-il au micro de la Pro League



Le rugueux défenseur est un des symboles de cet Antwerp accrocheur qui ne lâche rien. Un Great Old désormais bien accroché au podium. "Je fais mon boulot. Je donne tout. Cela fait partie de mes qualités. De temps en temps, je vais chercher la limite et de temps en temps je la dépasse. On est dans le Top 3, c’est incroyable. Mais on le mérite. Il faut rester humble mais on n’est pas là par hasard. On ira à Genk sans pression".