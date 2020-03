Van Crombrugge plait à Schalke, Anderlecht songerait à Karius

Les arrêts d'Hendrik Van Crombrugge lors du Topper - FC Bruges - Anderlecht - 23/09/2019 Le Club de Bruges a longtemps buté sur la défense anderlechtoise et Hendrik Van Crombrugge mais a fini par sortir victorieux 2-1 du Jan Breydel Stadium dans le ‘Topper’ qui l’opposait à Anderlecht dimanche après-midi. Les Blauw en Zwart ont rapidement réagi au but d’ouverture de Nacer Chadli (5e) en égalisant sur un but contre son camp de Van Crombrugge. Le goal de la victoire est arrivé – de manière amplement méritée - en deuxième période des pieds de Krepin Diatta (69e).