Van Crombrugge : "On évolue chaque semaine mais on n'est pas encore là où on doit être"

Le Sporting d’Andelrecht vient d’enchaîner un quatrième match sans défaite en préparation. Après un revers contre Charleroi, les Mauves ont battu Saint Trond, deux fois Saint-Etienne avant de réaliser un match nul face à Nantes ce samedi. Si la victoire n’était pas aux rendez-vous face aux Canaris, les Mauves montent en puissance à maintenant moins de deux semaines du début de la saison.

Il n’aura manqué, de l’avis d’Hendrik Van Crombrugge, le gardien des Mauves, que "des buts" face à Nantes. Au terme d’une première mi-temps disputée par ce qui pourrait ressembler au onze de base bruxellois pour la reprise de la saison (Van Crombrugge – Sardella, Cobbaut, Luckassen, Murillo – Kana, Trebel, Vlap – Doku, Amuzu, Dimata), le Sporting a montré une bonne maîtrise et pas mal de mouvements intéressants face au bloc bas et très replié des Nantais.

Par contre, en deuxième période (Sardella est passé à droite à la place de Murillo, Kayembe a repris le back gauche, Zulj est venu suppléer Kana au centre et Colassin a pris la pointe à Dimata) les Bruxellois se sont montrés moins à l’aise avec beaucoup plus de déchets dans leur jeu et pas mal d’erreurs de placement. Pour leur gardien, le problème était physique : "On a manqué un peu de fraîcheur en deuxième mi-temps, il y avait pas mal de fatigue. Plusieurs joueurs ont dû jouer nonante minutes et ça faisait longtemps. Mais je pense que la qualité de jeu était très bonne aujourd’hui mais on doit encore travailler pour faire évoluer ce bon jeu dans des occasions concrètes et en préférence des buts." Les difficultés en deuxième période étaient peut-être aussi liées à une maîtrise moins grande d’une alternative tactique.

En effet, après la pause, Killian Sardella est passé au poste de back droit mais lorsque les Anderlechtois étaient en possession de balle, le jeune latéral rentrait dans le milieu pour aider le milieu défensif soit Peter Zulj soit Adrien Trebel (puis Marco Kana) à la relance et permettre à l’autre milieu de monter d’un cran, sur la même ligne que Michel Vlap, en soutien d’Antoine Colassin. Une animation de jeu intéressante par moments mais que les Mauves ne semblent pas encore totalement maîtriser: les milieux se marchaient un peu sur les pieds et l'espace laissé dans le dos de Sardella n'était pas bien couvert.

Si Anderlecht a clairement amélioré son jeu en construction, c’est, comme l’an dernier, dans la zone de finition que c’est parfois plus compliqué : "On arrive bien à trouver les lignes de passe, l’homme libre au milieu de terrain", explique Hendrik Van Crombrugge. "Mais on n’a pas fait les bons choix dans la prise de décision dans les trente derniers mètres. C’est un point de travail, on le sait, c’était déjà le cas l’année dernière. C’était déjà mieux en fin de saison passée avec quelques matches avec énormément de buts mais on sait que c’est toujours un point de travail et on y travaille tous les jours."

Les Bruxellois sont sur la bonne voie mais d’après leur portier, l’équipe n’est pas encore prête : "Je sens qu’on évolue chaque semaine mais on n’est pas encore là où on doit être. Mais il nous reste une semaine, c’est assez de temps." Le Sporting affronte le LOSC samedi pour leur dernier match de préparation en attendant la reprise de la Pro League, le dimanche 9 août, à Saint-Trond.