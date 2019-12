Van Crombrugge : "On a su profiter d'un peu de nonchalance de la part du Standard"

Protagoniste d’un contact litigieux avec Maxime Lestienne dans le rectangle, Henrik Van Crombrugge est venu sauver Anderlecht plus d’une fois ce dimanche pour lui permettre d’accrocher un précieux partage 1-1.

"J'ai eu du boulot à faire et je suis content que ça ait pu apporter un point", s’est réjoui le Diable rouge au micro de Benjamin Deceuninck. "Il a ensuite analysé brièvement la prestation de son équipe. "En deuxième période, l’équipe s’est un peu réveillée et on a su profiter d’un peu de nonchalance de la part du standard. On est revenus et on s’est bien battus à 10. Le point est mérité. On n’a pas montré un beau football mais dans un Clasico, c’est rare qu’un beau football fasse gagner des points."

Son jeune équipier Marco Kana, 17 ans, disputait son premier Clasico et a une vision un peu différente de ce duel. "On n’a pas commencé comme on voulait en première mi-temps. On a eu quelques séquences mais ce n’était pas assez pour emballer ce match. En deuxième mi-temps, on s’en est sorti très bien vu les circonstances du match. Mon premier Clasico, c’est un match que je ne vais pas oublier. On a réussi à être solides derrière et on n’a plus encaissé en deuxième mi-temps. Honnêtement, je dois dire que ce n’est pas vraiment un point mérité au vu de la deuxième période. Le Standard a monopolisé le jeu. C’était aussi le cas en première période mais on a aussi montré par séquences que l’on savait jouer."