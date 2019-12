Van Crombrugge : "Kompany ? Un top défenseur. Il n'a pas été élu meilleur défenseur en Premier League pour rien" - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA

Anderlecht a pris un bon point ce vendredi soir à l'Antwerp lors de la 21e journée de Pro League. Et même si c'était "un match serré avec peu d'intensité, un match à l'anglaise avec beaucoup de duels aériens, de deuxième ballon, d'impact physique. Je pense que l'on a fait preuve de lucidité. On a montré que l'on est capable de bien jouer au foot, mais aussi de mettre le pied et de jouer le duel", a déclaré Hendrik Van Crombrugge à notre micro à l'issue du match. Des duels il y en a eu pas mal. Mais si on ne devait en retenir qu'un, c'est certainement le duel Vincent Kompany avec Dieumerci Mbokani. Un Mbokani qui n'a pas marqué ce soir. "Ça prouve que Vincent, c'est un top défenseur. Il n'a pas été pour rien élu meilleur défenseur en Premier League et capitaine de Manchester City. Il a gagné beaucoup de prix. Il a été le leader derrière ce soir et il a bien géré la défense. Mais il faut aussi féliciter le collectif, tout le monde a fait le boulot", continue le gardien mauve. Un gardien qui aurait bien voulu les trois points, "mais un déplacement à l'Antwerp, c'est compliqué car ils sont invaincus chez eux cette saison", conclut Hendrik Van Crombrugge. Au classement, les Anversois comptent 39 points tout comme Charleroi, qui a atomisé Ostende 5-0 plus tôt en soirée, et La Gantoise victorieuse samedi au Standard (0-1), tous à dix longueurs du leader brugeois. Anderlecht se retrouve 9e avec 27 points, sept de moins que Malines, sixième, première place qualificative pour les playoffs 1.