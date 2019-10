Van Crombrugge : "Dans notre situation, chaque point qu'on ne prend pas est un point de perdu"

Anderlecht n’a pu ramener qu’un point de son déplacement à Eupen ce soir dans le cadre de la 12e journée de Pro League. Les Mauves perdent donc deux points ce soir, ce qui n’arrange pas les affaires du club comme le souligne Hendrik Van Crombrugge à notre micro : "Dans notre situation, chaque point qu’on ne prend pas est un point de perdu et aujourd’hui il y en a deux car on rentre avec une déception. En première mi-temps, on a encore été dangereux, mais la seconde période était moins bonne. On ne trouvait pas la solution et on était par moments un peu brouillon. Ce n’était tout simplement pas bon aujourd’hui."

Si l’absence de Nacer Chadli peut expliquer ce match brouillon d’Anderlecht, il n’y a pas que ça : "L’absence de Chadli n’explique pas tout, même s’il nous manque. On doit être capable quand des joueurs clés sont absents de faire quelque chose avec les autres joueurs et aujourd’hui, on n’a pas réussi. Il va falloir faire le point et analyser les raisons. Avec nos qualités on doit faire mieux que ça", ajoute le portier.

Et le gardien de conclure sur l’accueil reçu par son ancien public : "Je suis content. Les supporters ne m’ont pas oublié. Eupen, c’est ma deuxième maison."