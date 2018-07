Vadis Odjidja fait son retour en Pro League et rejoint La Gantoise

Le milieu de terrain belge Vadis Odjidja, passé par Anderlecht et le Club de Bruges, est de retour en Pro League : l'ancien Diable Rouge de 29 ans a signé un contrat de deux ans en faveur de La Gantoise, ont annoncé les Buffalos sur leur site officiel ce samedi.

Vadis évoluait la saison dernière à l'Olympiacos, où il n'était plus en odeur de sainteté. Depuis son départ du Club de Bruges en août 2014, il avait pas mal bourlingué et porté les maillots de Norwich City, de Rotherham United ou encore du Legia Varsovie.

Né à Gand, Vadis Odjidja avait fait ses premiers pas chez les jeunes du côté de La Gantoise avant de rejoindre le centre de formation d'Anderlecht, où il avait effectué ses débuts chez les professionnels avant de rapidement mettre le cap vers la Bundesliga et Hambourg. Il n'était resté qu'un an en Allemagne avant de signer en faveur du Club de Bruges, où il avait évolué entre janvier 2009 et août 2014.