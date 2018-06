Urbain Haesaert, scout de 77 ans à Anderlecht, quitte les Mauves pour l'Ajax

Le scout Urbain Haesaert va quitter le RSC Anderlecht pour continuer sa carrière à l'Ajax. Le club de football néerlandais l'a annoncé vendredi sur son site officiel. Haesaert, 77 ans et actif lors 8 dernières saisons au Sporting bruxellois, a déjà travaillé pendant dix ans pour les Ajacides.

Haesaert a entraîné, entres autres, Waregem, le Germinal Ekeren et l'Antwerp dans les années 80 et 90. Il s'est ensuite révélé comme recruteur au Germinal Beerschot, participant par après aux éclosions de Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Tom De Mul et Toby Alderweireld à l'Ajax, où il était responsable du recrutement en 2006.

"C'est une très bonne nouvelle pour moi, j'ai toujours été en phase avec la philosophie de l'Ajax", pouvait-on lire sur le site du club néerlandais. "J'ai déjà travaillé avec joie et satisfaction pendant 10 ans à l'Ajax. En collaboration avec l'école des jeunes et le responsable du scouting, j'évaluerai toutes les équipes entre U13 et espoirs afin de cibler les postes que nous pouvons renforcer."