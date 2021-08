Union Saint-Gilloise – Standard : un duel alléchant entre des "voisins" de classement : Peeters titulaire (Live audio et commenté 20h45)

Les deux équipes sont très proches au classement, elles ont l’occasion de se départager sur le terrain ce samedi. L’Union Saint-Gilloise reçoit le Standard de Liège dans le cadre de la cinquième journée de Pro League. Les Rouches sont actuellement troisièmes du championnat avec 10 points, les Unionistes sont à la place suivante, avec neuf unités. Nous vous proposons de suivre la rencontre entre ces voisins au classement dès 20h45, en radio et en live commenté.

Une rencontre alléchante dans un parc Duden bien rempli ! Voilà de quoi rendre les supporters des deux camps impatients à l’idée de cet affrontement entre deux clubs ayant réalisé un bon début de championnat. Côté liégeois, le club a mis un peu de temps mais a lancé sa saison et reste sur deux victoires. Les Bruxellois viennent quant à eux d’encaisser une lourde défaite face à Malines mais n’ont pas de quoi paniquer. Depuis le début de cette saison et leur retour parmi l’élite, ils ont affiché de belles choses. De quoi penser qu’ils pourraient poser problème aux Rouches et que tous deux pourraient nous offrir une jolie rencontre.