Union Saint-Gilloise - Sporting Charleroi : le résumé - Pro League : J14 - 06/11/2021 L’Union Saint-Gilloise recevait Charleroi pour la quatorzième journée de championnat ce samedi soir. Dans un match qui opposait deux belles équipes, l’Union s’est imposée 4-0 et conserve sa place de leader du classement. Rien de particulier dans une première demi-heure très équilibrée. C’est Deniz Undav qui ouvre le score pour l’Union après trente minutes de jeu assisté par une talonnade de Dante Vanzeir. Boostés par l’ouverture du score, les hommes de Felicce Mazzu continuent sur leur lancée. Nieuwkoop offre un deuxième but quelques minutes après le premier. L’écart créé par les Bruxellois met le doute au sein de l’équipe des Zèbres (2-0). À quelques minutes de la fin de la première mi-temps, Undav inscrit son deuxième goal sur un corner parfaitement donné par Siebe van der Heyden. Sa tête vient trouver le ballon pour l’envoyer dans les filets de Koffi qui semble avoir cafouillé. Le but est longuement vérifié auprès de la VAR qui confirme après quelques instants que l’attaquant n’est pas hors-jeu. C’est 3-0 et les joueurs de l’Union semblent inarrêtables. Deniz Undav devient le meilleur buteur de l’Union Saint-Gilloise avec dix buts depuis le début de saison. Les hommes d'Edward Still tentent de rythmer le match en début de seconde partie mais l’Union reste bien en place et ne laisse pratiquement aucun avantage à l’équipe adverse. L’attaque de Charleroi ne parvient pas à inquiéter l’USG et reste dominée par les Saint-Gillois. Soirée cauchemar pour le Sporting de Charleroi. Tout sourit aux Saint-Gillois qui inscrivent un quatrième goal au marquoir grâce à un auto-but de Kayembe à douze minutes de la fin (4-0). Le match se conclut à l'issue d'une seconde mi-temps sans saveur, à l'image de Charleroi qui a manqué de jeu dans cette rencontre à sens unique. Il semble que tout réussi à Felice Mazzù dans l'équipe saint-gilloise.