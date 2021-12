Troisième victoire consécutive pour l’Union Saint-Gilloise qui s’est imposée sans trembler (0-2) sur la pelouse de Zulte Waregem ce mercredi soir à l’occasion de la 19e journée de Pro League. Avec 43 points, les Unionistes caracolent en tête du classement pour le plus grand bonheur de Felice Mazzù.

"On a fait une très bonne première période que ce soit dans l’organisation ou la projection. On est une équipe qui n’a pas l’habitude d’enchaîner les matches donc on a un peu subi en 2e mi-temps. Mais on s’est encore créé des occasions en transition, c’est dommage qu’on n’ait pas mis ce troisième but. Mais on doit féliciter les joueurs. C’est une équipe qui aime jouer au football et sur ce terrain c’est très difficile de réaliser des gestes techniques. On a dû aller au combat, ce qui n’est pas notre grosse qualité mais on l’a fait de belle manière", a expliqué le coach de l’Union, qui avait légèrement modifié son système pour ce déplacement à Zulte, "C’est la 2e semaine qu’on opte pour un milieu en triangle avec Loic Lapoussin pour essayer d’avoir plus la possession du ballon. Quand on a la maîtrise, on peut créer de belles situations avec ce triangle-là".

Les joueurs ont envie de montrer à toute la Belgique qu’ils ont les qualités pour jouer en Division 1

Alors que Dante Vanzeir a inscrit son 11e but de la saison ce soir, Deniz Undav n’est pas parvenu à marquer son petit but. Quand l’un des deux attaquants marque, l’autre reste muet. Le joueur allemand a d’ailleurs cédé sa place en râlant : "C’est normal qu’il soit frustré car il a eu des occasions pour marquer. Un attaquant n’a qu’une chose en tête c’est marquer. Undav sera en forme et plus calme demain".

Felice Mazzù a profité de la confortable avance de son équipe pour offrir au jeune lyes Ziani (18 ans) ses premières minutes en Pro League : "Il est dans le groupe depuis le début de la saison, il travaille, il a une superbe éducation et beaucoup de respect et des qualités. Et aujourd’hui, j’ai estimé qu’il était temps de lui donner quelques minutes car je le lui ai promis depuis un petit moment".

Avant de conclure : "C’est un groupe exceptionnel. J’ai déjà travaillé avec des bons groupes mais un groupe comme celui-là… Ils ont beaucoup de fierté, ils n’aiment pas perdre et ils ont vraiment envie d’aller de l’avant et de montrer à toute la Belgique qu’ils ont les qualités pour jouer en Division 1".