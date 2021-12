Union - Felice Mazzu : "Ce public qui nous a toujours poussés vers la victoire nous a certainement manqué un peu"

L’Union Saint-Gilloise a partagé l’enjeu (0-0) face à La Gantoise pour son dernier match de 2021. Les hommes de la capitale terminent donc l’année en tête du championnat avec sept points d’avance sur le FC Bruges. Même s’ils n’ont pas gagné, Felice Mazzu était satisfait de la prestation des siens : "Si je vous disais qu’on est fâché à chaque fois qu’on ne gagne pas, je ne pense pas que ce soit dans la philosophie de mon groupe, de mon staff et du club. Il faut pouvoir accepter de ne pas gagner quand vous jouez contre un adversaire de cette qualité-là. Même si on a eu l’une ou l’autre opportunité. Il n’y en a pas eu beaucoup des deux côtés. C’était un match fort tactique je pense dans le positionnement. Mais on a eu l’une ou l’autre situation où on aurait pu marquer. Gand aussi. Je pense que ce nul est logique au regard du peu d’occasions de la part des deux équipes".

L’ancien coach de Genk et Charleroi admet tout de même qu’il manquait quelque chose à cette équipe pour pouvoir s’imposer : "Je trouve qu’en perte de balle on a été presque parfait. En possession de balle, on a eu un moins bon contenu que ce qu’on est capable de faire. Mais en même temps, quand vous jouez un adversaire comme celui-là, peut-être qu’il y a un peu plus de prudence, même si j’avais demandé de se libérer complètement, aussi par rapport à la défaite de Bruges. Aujourd’hui, on devait essayer de se libérer, de jouer mais ce n’était pas assez offensivement".

Et la petite chose qui manquait était sans doute le public, qui a cruellement manqué ce dimanche : "Je pense que ce public qui nous a toujours poussés vers la victoire aujourd’hui nous a certainement manqué un peu. Après, on a fait le travail. Quand vous faites 0-0 et que vous jouez contre Gand, ça veut dire qu’on a fait le travail mais il a manqué un petit quelque chose, un peu de folie, une étincelle pour qu’on puisse mettre ce but".

En tête du championnat, avec sept points d’avance sur Bruges, le conte de fées continue pour les Unionistes : "C’est bien. Ce point finalement, même si c’est à la maison, c’est un bon point. Vous jouez un adversaire de grosse qualité, vous le laissez à distance avec le même écart qu’avant le match. Vous finissez l’année sans être battus. Je pense que ça fait cinq matches qu’on n’a pas perdus donc pour l’énergie positive future c’est bien".

Place désormais au mercato hivernal qui, étrangement, n’inquiète pas Felice Mazzu : "On a déjà parlé énormément avec la direction, je n’ai pas peur".

L'Union paraît plus que jamais sereine avant d'aborder la deuxième moitié du championnat.