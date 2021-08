Une tribune pour les non-vaccinés à Charleroi : "Le but est d’offrir la possibilité aux supporters de revenir au stade"

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les tribunes des stades de Pro League vont enfin retrouver 100% de leur affluence. Ce sera déjà le cas ce vendredi, pour l’affiche de la soirée entre Charleroi et l’Antwerp. Sur présentation du Covid Safe Ticket, d’un test PCR négatif ou d’un certificat de rétablissement, les fans pourront se retrouver dans les gradins “comme avant, sans bulle, sans masque, où ils pourront bouger et chanter”, s’enthousiasme Pierre-Yves Hendrickx , le directeur général du Sporting.

Concrètement, elle ne sera remplie qu’à un tiers et sous certaines conditions. Les supporters devront garder leur masque pour chaque déplacement dans le stade, rester à leur place et seront rassemblés par bulle de huit. “Personne n’a encore utilisé son pass en Belgique. Le football est l’ambassadeur pour toutes les autres activités de ces prochains mois. Pour assurer la transition et ne pas avoir de situation contrastée dès le début, on a décidé de mettre ce système en place” conclut Pierre-Yves Hendrickx.