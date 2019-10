Une reprise de championnat en mode majeur

La trêve liée aux deux rencontres de l'équipe nationale a cédé le relais au championnat. Plusieurs matches sont à épingler pour cette reprise. Le Club de Bruges crache le feu depuis le début de la saison (seize matches joués toutes compétitions confondues et pas la moindre défaite, pas même au Real…). Ce soir, il passera à l'épreuve du Canonnier.

En face, il y a Mouscron, qui a longtemps été la révélation avant de sortir in extremis du top 6, suite à une défaite dans les ultimes secondes à Genk.

Mouscron-Bruges , un match qui intéressera à coup sûr le Standard 2e à trois points du leader. Les Rouches reçoivent Genk samedi. Une affiche , un match difficile pour des Liégeois qui ont été solidement battus à Arsenal avant de ramener un bon point de l’Antwerp. A domicile, le Standard est intraitable, huit matches joués, sept victoires et un match nul. De son côté, le Racing Genk , 6e, ne peut absolument pas perdre de peur de quitter le top six. L’équipe souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison mais elle a trouvé en Paul Onuachu, un nouveau buteur. Le géant nigérian de plus de deux mètres a inscrit quatre buts à l’occasion de ses quatre derniers matches. "C'est un très bon joueur, nous dit Théo Bongonda l’ailier de Genk. D'habitude, les grands formats ne sont pas toujours habiles des pieds. Mais lui il est vraiment très fort. Il va beaucoup nous aider."

Le dimanche sera lui-aussi riche en enseignements. Malines-Antwerp impactera à coup sûr le top 6. Et dans la foulée, Anderlecht-Saint-Trond cristallisera toutes les interrogations. La première de Franky Vercauteren comme entraîneur. Quels changements, quelle tactique, quels joueurs? Le nouvel homme fort des Mauves a eu deux semaines pour griffer son Sporting.

"Ce qu'il faut améliorer c'est l'efficacité ou le rendement. Chaque entraîneur veut amener du beau football et gagner", confie Franky Vercauteren.

La victoire des Mauves est impérative car malgré leur succès à Charleroi, le Sporting n’est toujours que 13e, à 7 points du Top 6.