Une Pro League à 20 clubs ? "C'est proche de la folie" pour Ivan De Witte

La décision d’arrêter le championnat a une nouvelle fois été reportée et la formule du futur championnat est toujours en suspens.



Mais une chose est claire dans l’esprit d’Ivan De Witte, le président de La Gantoise : il ne faut pas revenir à une D1 avec 20 clubs. Ce serait de la folie, selon lui.



"Je suis un partisan du maintien de la formule actuelle : 16 clubs et des play-offs. Je suis même pour un championnat à 14 avec des play-offs, mais je sais que ce n’est pas réaliste. Revenir à une compétition avec 20 clubs, je trouve que c’est proche de la folie", affirme De Witte dans le Podcast De Tribune, de la VRT.



"Sur le plan des licences, nous aurions encore plus de problèmes et nous connaissons déjà cette année un record en termes de cas douteux (trois en Pro League, ndlr). Plus vous impliquez de clubs, plus vous allez avoir de problèmes", argumente l’homme fort des Buffalos.



De Witte s’est également positionné de manière très ferme sur le chômage partiel des footballeurs, il y est opposé. "J’ai un problème avec ça. Nous sommes dans un système où les footballeurs contribuent assez peu à la sécurité sociale. Et si maintenant nous utilisons cette sécurité sociale pour introduire le chômage partiel, je trouve que ça ne va pas", lance-t-il.