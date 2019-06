Une journée historique pour l'Union Belge...

Alors que les avocats de Malines, de Tubize ou de Lokeren fourbissent leurs armes et peaufinent leurs plaidoiries pour la confrontation finale de la semaine prochaine devant la CBAS (laquelle vient de récuser son deuxième président en 48h... du jamais vu !) pour l’épilogue disciplinaire du dossier Malines-Waasland-Beveren, nous vivons une semaine d’élections dans le petit monde du football belge…

Mercredi soir, David Delferière (le père de qui vous savez) a été élu président de l’ACFF, l’aile francophone du foot amateur. Et ce samedi, dans la maison de verre, Mehdi Bayat (le frère de qui vous savez) pourrait bien devenir président de l’Union belge. Ou à tout le moins vice-président, ce qui lui permettrait d’obtenir la présidence de la Commission technique, vivant auprès des Diables Rouges avec le privilège, notamment, de choisir le futur coach national. La démission soudaine du puissant, sinon omnipotent, Bart Verhaeghe a en effet redistribué les cartes au sein de la Fédération et cela pourrait bien profiter à l’homme fort du Sporting de Charleroi qui, tout en cherchant un nouveau coach, a sans doute fait pas mal de lobbying en coulisses tout au long de la semaine. Eh oui, dans notre beau pays du surréalisme, il est statutairement et réglementairement permis d’être, à la fois, président de la fédé et patron d’un club professionnel ! Ce qui n’a évidemment pas manqué d’étonner certains dirigeants étrangers ayant pris connaissance du statut hybride du Brugeois Verhaeghe lors de certaines réunions passées de l’UEFA !

S’il veut être élu tout à l’heure, Mehdi Bayat devra trouver un arrangement avec les deux autres candidats potentiels de la Ligue professionnelle, à savoir Mieke De Clercq, administratrice du Zulte-Waregem et du CA de la Fédé, et le président courtraisien Joseph Allyns qui, eux aussi, ont officieusement manifesté leur intention de se présenter au scrutin devant les votants, à savoir le comité exécutif, composé, pour rappel, de 22 membres (7 représentants du foot amateur flamand, 7 représentants du foot amateur wallon et 8 représentants de la Ligue professionnelle). Ce comité exécutif dernier élira donc aujourd’hui un nouveau président pour succéder à Gérard Linard….juste avant d’être dissous ! L’URBSFA vit en effet aujourd’hui une journée historique et une importante mue institutionnelle. Avec la disparition juridique de l’ancienne association de fait et la mise en place d’un tout nouveau conseil d’administration composé de 12 membres.

Peter Bossaert, le CEO de l’Union belge, un proche de Verhaeghe, a beau déclarer que le nouveau président n’aura qu’un rôle symbolique, il n’en devra pas moindre rendre des comptes de la gestion exécutive, de la gouvernance et du management de l’entreprise, la Fédération est maintenue en ASBL, devant son conseil d’administration et forcément son président. Comme dans toute entreprise d’ailleurs…

Mais revenons au vote de cet après-midi. Car il y aura aussi, forcément, les deux candidats issus du monde du foot amateur. Gilbert Timmermans est celui de l’aile flamande. C’est un homme brillant et polyglotte mais, à bientôt 74 ans, il ne brigue qu’un… demi-mandat puisqu’il sera, à court terme, atteint par la limite d’âge (75 ans). L’aile francophone, elle, a désigné l’avocat herstalien Philippe Godin, un homme du sérail (il a longtemps siégé au parquet fédéral comme procureur-adjoint) mais qui risque d’être éliminé dès le premier tour du scrutin… en fonction de son plus jeune âge ! Voilà bien encore un point étonnant du règlement tarabiscoté de la Fédération. Dans l’hypothèse plus que probable où chaque camp vote pour son candidat, on aurait, sans doute, un face-à-face Timmermans-Bayat au deuxième tour de scrutin… Sauf si les deux hommes se sont préalablement mis d’accord pour une gouvernance partagée dans le temps ou une sorte de "ticket" présidentiel en binôme. Il faudra aussi voir alors quelle sera la stratégie au deuxième tour de scrutin des 7 représentants francophones du foot amateur, peut-être déchirés entre le représentant du foot amateur et celui de leur rôle linguistique…

Enfin, soulignons que cette assemblée générale annuelle de la fédération sera la première depuis l’éclatement du scandale du "footgate" qui, visiblement ne semble déjà plus émouvoir outre mesure, pour le moment en tout cas, toutes ces belles âmes qui s’étaient, naguère encore, répandus en souhaits pieux de bonne gouvernance et des déclarations du style "plus jamais ça !" On attend toujours les premières mesures radicales tant de la Fédération que de la Ligue Pro à cet égard. Surtout en cette période de "mercato" où les agents de joueurs vont, à nouveau, s’en donner à cœur joie…