Une journée dans la vie de Yari Verschaeren, la pépite d'Anderlecht

Yari Verschaeren a signé son premier contrat professionnel avec Anderlecht en juillet 2017, alors qu'il était tout juste âgé de seize ans. Aujourd'hui, il n'a pas encore 18 ans, mais il est régulièrement titulaire avec les pros. Mieux encore, il commence à se faire un nom dans notre championnat, et devient précieux pour une équipe d'Anderlecht qui se cherche encore.

Ailier gauche, ailier droit, milieu central ou offensif, le jeune joueur est polyvalent et déjà très performant. En neuf matches de pro-league depuis sa première titularisation à la fin du mois de novembre, il a inscrit un but (son premier chez les pros, c'était contre Eupen) et délivré deux passes décisives dans des matches importants dans la course aux Playoffs 1. Et alors qu'Anderlecht ne se portait pas bien, il était l'éclaircie dans la grisaille. Certains évoquant même déjà la prolongation de son contrat chez les Mauves voire un futur chez les Diables...

Mais toute cette agitation ne perturbe en rien le quotidien de l'adolescent. Entre l'académie à Neerpede, ses cours et le football, il reste bien les pieds sur terre. Comme on peut le voir dans une vidéo immersive dans son quotidien réalisée par son club. Un état d'esprit mature pour le jeune de 17 ans, qui pourrait lui servir dans un monde du football toujours plus concurrentiel.