Une inspiration tardive de Vanaken permet à Bruges d'écarter l'Antwerp

Le Club de Bruges est parvenu à se défaire de l’Antwerp dimanche lors du choc de la 24e journée de Pro League au stade Jan Breydel. Les Blauw en Zwart ont dû attendre la 84e minute pour trouver le but libérateur. Servi par une surprenante talonnade de Siebe Schrijvers, Hans Vanaken a délicieusement lobé Sinan Bolat et a fait 1-0 malgré la tentative de dégagement - juste derrière la ligne - de Ritchie De Laet. Au classement, Bruges conserve 9 longueurs d’avance sur Gand alors que l’Antwerp est 3e à trois points des Buffalo’s.

La première mi-temps, hachée par de nombreuses fautes générées par un engagement de chaque instant, a vu les deux équipes se neutraliser malgré notamment une tentative du jeune Charles De Ketelaere, 18 ans.

C'est alors que Philippe Clement a décidé de lancer dans le bain son nouvel attaquant Michael Krmencik. Le Tchèque, arrivé jeudi en provenance du Viktoria Plzen, s'est d'ailleurs procuré directement la plus nette occasion du match jusque-là mais son tir a terminé dans le filet latéral (48e).

De son côté, le Great Old s'est contenté la plupart du temps de défendre et ce malgré les entrées au jeu de Kevin Mirallas et Steven Defour. Les Gazelles ont longtemps buté sur la défense anversoise. Un beau mouvement sur le flanc droit brugeois aurait dû se terminer par un but mais le tir de Ruud Vormer a vu Buta sauver les siens sur la ligne (61e).

Après un coup franc d'Eduard Sobol dévié sur sa transversale par Sinan Bolat (73e), le Club de Bruges a finalement percé les lignes ennemies. Hans Vanaken, pourtant peu en verve depuis le début de rencontre, s'est retrouvé face au goal grâce à un beau geste technique de Siebe Schrijvers, à peine monté au jeu.

Le Soulier d'Or, d'un ballon piqué, a lobé Bolat pour ouvrir le score, l'arbitre de la rencontre estimant que le ballon ayant bel et bien passé la ligne (1-0, 84e).

Malgré le siège de la surface brugeoise dans le final, et une occasion de Ritchie De Laet (90e), l'Antwerp n'est pas parvenu à arracher le point du partage.