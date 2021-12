Anderlecht y a cru ! Menés au score, les Mauves ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser le Topper et mener au score à 5 petites minutes de la fin. Malheureusement, l'habituel capitaine du navire mauve, Hendrik Van Crombrugge, a flanché au pire moment, concédant un corner inutile sur un ballon à priori anodin. Une erreur d'appréciation qui a coûté cher puisque sur le coup de coin qui a suivi, Hans Vanaken a déployé sa longue carcasse pour égaliser d'un coup de casque rageur.

Fidèle à son tempérament, Van Crombrugge ne s'est pas débiné après la partie et a assumé son erreur : "On a énormément de regrets et beaucoup de frustration. On a super bien entamé le match. On encaisse un but trop facile. Puis, on fait le plus dur, on revient dans le match, on joue notre jeu et on marque deux buts mérités. Et puis il y a ce corner que j’offre trop facilement. C’est douloureux d’encaisser un but comme ça. Il y a une frappe, elle est déviée. Il y a un effet, j’essaie de la repousser devant moi mais je fais une erreur technique. Le ballon part en corner et malheureusement il y a but.

Malgré ces deux points de perdus, Van Crombrugge voulait surtout retenir la belle partition globale proposée par les Bruxellois ce dimanche. Selon lui, les Mauves sont sur la bonne voie : "Depuis deux semaines, on est bien. On a trouvé le ciment qu’il nous fallait pour bien bricoler cette équipe. Les dernières semaines, ça fonctionne très bien. Aujourd’hui, on aurait pu et dû remporter ce match. Il y avait plus à faire. Mais je pense qu’aujourd’hui au niveau mental on est gagnant."