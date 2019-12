Une délégation de supporters met en garde le RSCA avant le duel de Coupe contre Mouscron

Une délégation composée de cinq représentants des supporters anderlechtois a rencontré le staff technique et certains joueurs du RSCA mardi pour insister sur l'importance du match de Coupe de jeudi face à Mouscron. "Nous ne voulons plus voir d'expérimentations. La meilleure équipe doit débuter le match", a notamment déclaré Frank Eeckhout, membre du Fan Board du RSCA, à l'issue de cette discussion.

"Nous réalisons depuis un certain temps déjà que la qualification aux playoffs 1 sera difficile à obtenir. Nous avons demandé cette confrontation avec les joueurs et le staff technique pour leur signifier l'importance de ce match de Coupe à nos yeux. Le fait que nous ayons perdu à Ostende dimanche n'a rien à voir avec cela", a expliqué Eeckhout à Belga.

Les cinq supporters désignés pour parler avec le club ont assisté à l'entraînement de mardi matin et se sont d'abord entretenus avec Pär Zetterberg et Michael Verschueren. Vincent Kompany, Franky Vercauteren et les joueurs Hendrik Van Crombrugge et Albert Sambi Lokonga se sont ensuite ajoutés à la discussion.

"L'objectif de cette visite est de soutenir les joueurs et en particulier les jeunes. Les supporters sont à fond derrière le noyau. Nous espérons qu'avec notre soutien, les joueurs pourront montrer ce dont ils sont capables et ce que signifie jouer pour Anderlecht. Nous sommes en bloc derrière l'équipe mais nous avons également répété qu'une équipe-type devait être formée le plus rapidement possible. Anderlecht doit arrêter avec les rotations et les compositions initiales toujours différentes. Que l'on aligne un onze de base fixe! Surtout en Coupe. Il faut prendre cette compétition au sérieux car c'est la seule manière de voir Anderlecht en Europe l'année prochaine."

Après cette discussion, la délégation est entrée dans la zone réservée aux joueurs. "Des joueurs comme Nacer Chadli et Samir Nasri étaient très étonnés car cela ne leur était jamais arrivé dans leur carrière. Je dois dire qu'ils étaient agréablement surpris du dévouement et du soutien de leurs supporters. Je pense que le message pour le match de jeudi est passé. C'est sympa de la part de la direction de nous avoir invité et de nous laisser nous impliquer dans le club", a conclu Eeckhout.