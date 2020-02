Une carte jaune reçue en réponse à un acte ou propos raciste pourra désormais être supprimée

Une carte jaune reçue en réponse à un acte ou propos raciste pourra être supprimée - © YORICK JANSENS - BELGA

Ilaimaharitra, victimes de cris racistes, invective l'arbitre-assistant et prend un carton jaune -... Le dernier match de la 14e journée de Pro League entre Malines et Charleroi a été très plaisant. Malheureusement, une fin de rencontre très tendue est venu ternir la fête. Le Carolo Marco Ilaimaharitra a été la cible de cris et de gestes racistes de la part des supporters du Kavé. Ilaimaharitra avait déjà signalé à l’arbitre qu’il entendait des chants racistes pendant le match. Après le coup de sifflet final, il a vu un geste, un salut fasciste. Il s’est alors énervé sur le juge de ligne et Jonathan Lardot lui a donné une carte.