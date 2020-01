Une BeNeLiga ? L'étude confirme le potentiel sportif et économique

Mehdi Bayat tempère et utilise la métaphore sur la BeNeLigue: "Si demain, il y a une potion... La proposition de créer une BeNeLigue, un championnat entre clubs belges et néerlandais, est plus que jamais sur la table. Le Président du FC Bruges, Bart Verhaeghe, a annoncé cette semaine que cela peut même "aller vite". Mehdi Bayat, patron de Charleroi et président de l'Union Belge tempère un peu les propos de Bart Verhaeghe sur cette BeNeLigue... "On en parle beaucoup pour le moment. Vous savez toute l'estime que j'ai pour Bart Verhaeghe, avec lequel j'ai travaillé de longues années à la fédération" explique Mehdi Bayat au micro de Manu Jous. "Bart en a parlé. Cela a créé une émulation et tout le monde ne parle plus que de cela."