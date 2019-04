"Une attention accrue aux fouilles à l’entrée du stade" avant Anderlecht-Gand

Les événements qui ont provoqué à l'interruption du match entre le Standard et le Sporting n'ont évidemment pas échappé aux autorités communales d'Anderlecht et à la police bruxelloise. Tout sera mis en oeuvre pour "garantir la sécurité des supporters et de permettre au match de se dérouler normalement", assure la commune dans un communiqué.



Le club d'Anderlecht, la commune et la Zone de police Midi "souhaitent garantir la sécurité des supporters et des riverains. Les mesures de sécurité habituelles

seront donc prises, tout en apportant une attention accrue aux fouilles à l’entrée du stade et à l’identification des contrevenants".



"Tant le club que la commune et la police prendront toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir accueillir les supporters dans de bonnes conditions. Un petit nombre de fauteurs de troubles ne doit pas pouvoir gâcher le plaisir des matchs pour tous les autres supporters", insiste les autorités communales.



Les Zones de police de Liège et Midi vont collaborer pour tenter d'identifier les personnes qui ont semé le trouble à Sclessin dans le but de les sanctionner.