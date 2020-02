Un triplé de Rezaei enfonce Zulte Waregem et donne des ailes à Charleroi

Charleroi a dominé Zulte Waregem en long et en large samedi lors de la 25e journée de Pro League. Les Carolos se sont imposés 4-0 grâce à un triplé de leur buteur Kaveh Rezaei (45e+3, 69e et 79e) et à un but de Shamar Nicholson (90e+2).

L’addition aurait pu être encore plus sévère pour le Essevee qui a rarement inquiété Penneteau. Les Zèbres – à qui le VAR a refusé trois buts – ont gaspillé plusieurs opportunités que leur avait concédé une défense de Zulte Waregem totalement à la rue. L'équipe de Francky Dury a même terminé la rencontre à 10 suite à l'exclusion de Damien Marcq (77e)

Au classement, l’équipe de Karim Belhocine a pratiquement assuré sa qualification pour les playoffs 1. Les Carolos, 4es avec 44 points, comptent désormais 10 points d’avance sur la 7e que se partagent Zulte Waregem, Malines et Anderlecht.

Auteurs de leur première victoire en 2020, les Zèbres peuvent désormais regarder vers le haut du classement. Ils comptent une longueur de retard sur l'Anwerp à égalités de matches jouer et cinq sur Gand (1 match de plus). Le Club de Bruges est lui distant de 13 points.