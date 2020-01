Un très mauvais Standard chute à Courtrai

Le Standard de Liège a livré une prestation très décevante au stade des Éperons d’Or vendredi soir en ouverture de la 24e journée de Pro League. Les Rouches se sont donc logiquement inclinés 3-1 face à un Courtrai qui a parfaitement profité de la fébrilité de son adversaire du soir.

Pour affronter ce déplacement piégeux, Michel Preud’homme a décidé d’aligner la nouvelle recrue Eden Shamir. Le coach liégeois a également préféré Aleksandar Boljevic à Mehdi Carcela. Le début de la rencontre a été plutôt bon pour le Standard avec de l’agressivité positive de la part de ses joueurs et notamment dans le chef de Shamir. Mais cela n’a duré que quelques minutes. Les Liégeois ont multiplié les déchets et n’ont jamais vraiment inquiété le portier adverse. Tout aussi brouillon, Courtrai a également permis à Arnaud Bodart de passer une première mi-temps tranquille.

Le gardien des Rouches ne peut pas en dire autant de la deuxième. Dès la 52e minute, il était cueilli à froid par une frappe puissante au premier poteau de Julien De Sart (52e, 1-0). En plein temps fort, Courtrai a insisté et forcé le but contre son camp du malheureux Eden Shamir (55e, 2-0). Totalement dépassé, le Standard craquait une troisième fois en l’espace de quelques minutes mais le très beau but de Stojanovic était refusé pour hors-jeu (59e). Le black-out des Liégeois s’est conclu quatre minutes avec une frappe sur la barre de Faiz Selemanie (63e).

Pour mettre fin à ce début de deuxième période catastrophique, MPH a remplacé Avenatti et Boljevic par Carcela et Oularé. Un changement qui a rapidement porté ses fruits puisque Mehdi Carcela a réduit l’écart sur une passe en retrait de Maxime Lestienne (67e, 2-1).

Ce but n’a pourtant pas changé grand-chose à l’histoire du match. Arnaud Bodart était tout de suite sollicité quelques instants plus tard en sortant un double arrêt décisif avant de se trouer sur une sortie et permettre à Terem Moffi de faire 3-1 de façon tout à fait méritée (70e).

Toujours quatrièmes avec 41 points, les Liégeois risquent de laisser filer Gand (45 pts) et l’Antwerp (45 pts) tandis que Bruges (54 pts) et loin devant. Charleroi (41 pts) pourra lui passer devant le Standard s’il prend au moins un point contre Genk.