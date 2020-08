Un test positif au coronavirus à Malines, qui reçoit Anderlecht dimanche

Un membre du club de Malines a été testé positif au coronavirus, a annoncé le club malinois ce vendredi soir. Le match contre Anderlecht dimanche pour la première journée de Pro League est maintenu.

"Lors des derniers tests effectués cette semaine à Malines, une personne a été testée positive. Les joueurs, le staff et la direction de Malines sont testés régulièrement au Covid-19. La personne en question n'a pas de symptôme et est placée une semaine en quarantaine", a précisé le club dans son communiqué.

"Malines suit les protocoles sanitaires à la lettre et a immédiatement pris contact avec le staff médical, la Pro League et le RSC Anderlecht. Les autres tests sont négatifs et la rencontre de dimanche contre Anderlecht peut avoir lieu comme prévu à huis clos."

La rencontre entre Malines et Anderlecht débutera à 18h15 dimanche à l'AFAS Stadion.