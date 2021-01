Un Standard dominé mais volontaire l’emporte au Cercle Bruges, 6/6 pour Mbaye Leye

Le Standard a battu le Cercle Bruges 0-1 ce dimanche après-midi. Maxime Lestienne a inscrit le seul but de la rencontre. Le Standard a laissé le jeu à son adversaire et aurait pu s’y brûler les ailes mais l’essentiel a été assuré : les trois points. Le bilan de Mbaye Leye à la tête du club liégeois est donc parfait pour l’instant.

Le résumé de la rencontre

Le Standard est fort appliqué en ce début de match, mais laisse malgré tout le jeu à l’adversaire. La rencontre est assez fermée, les 22 acteurs sont plutôt bien en place.

Les Rouches parviennent à prendre rapidement l’avantage grâce à Maxime Lestienne à la dixième minute. Kanoute se loupe et réalise une mauvaise relance. Raskin intercepte et lance Lestienne en profondeur. Seul face à Didillon, Lestienne assure : 0-1.

Le reste de la mi-temps est sur le même ton, les Rouches laissent jouer le Cercle et opèrent en contres. Ils manquent d’un peu de précision pour faire le break, leur seule véritable occasion de cette période, ils l’ont convertie.

Au retour des vestiaires, on peut voir Hugo Siquet prendre place en tribunes avec une petite poche de glace. Espérons pour lui qu’il ne s’agit de rien de grave. Pavlovic le remplace.

Le Standard remonte avec de bonnes intentions sur le terrain ! Didillon est d’ailleurs mis à contribution à plusieurs reprises dans les cinq premières minutes… Plusieurs hors-jeu viennent malgré tout entacher les bonnes intentions liégeoises.

Mais les Brugeois inversent la tendance avec un moment fort en leur faveur après ces cinq bonnes minutes du Standard. On a un peu plus de rythme dans cette période.

Joao Klauss fait sa première apparition avec le maillot rouche en remplacement de Muleka. Balikwisha remplace le buteur du jour, Maxime Lestienne.

Le Cercle trouve le poteau pour la deuxième fois de la rencontre peu après l’heure de jeu. Les hommes de Mbaye Leye doivent resserrer un peu les rangs s’ils veulent conserver l’avantage alors ça chauffe de nouveau autour des cages de Bodart deux petites minutes plus tard.

Le Standard pourra s’estimer chanceux s’il repart de Bruges avec les trois points ! Et c’est le cas, les Liégeois l’emportent par le plus petit des écarts et auraient même pu doubler la mise en fin de rencontre par Bastien. Tout n’a pas été parfait pour l’équipe entraînée par Mbaye Leye, loin de là, mais les joueurs ont affiché une volonté suffisante pour l’emporter, 0-1.