Un Standard amorphe balayé à Bruges qui revient à un point de Genk

Le Standard a été balayé dans un match à sens unique face au Club de Bruges, 4-0. Après avoir résisté aux assauts brugeois pendant une vingtaine de minutes, les Liégeois ont craqué suite à une malencontreuse erreur de Zinho Vanheusden. Suite à une glissade il ouvrait le score en faveur de Bruges. Deux minutes plus tard, Siebe Schrijvers concluait une superbe action pour doubler la mise. Emmanuel Dennis fixait le score peu avant la mi-temps à 3-0. Sans forcer, les Brugeois en inscrivait un de plus à dix minutes du terme par Wesley. L’addition est lourde pour le Standard qui n’a jamais semblé en mesure d’inquiéter l’équipe d’Ivan Leko… sans l’ombre d’un début de révolte. Il est relégué à cinq points de Genk, Bruges se rapproche lui à un petit point du leader. Les deux premiers se rencontreront dimanche prochain alors que le Standard recevra Anderlecht vendredi.

Le résumé de la rencontre

Le début de rencontre est à mettre sur le compte des Brugeois, mais les Standardmen ne paniquent pas et se sortent de plusieurs situations "dangereuses". Dès l’entame du match la tension est bien présente, les deux équipes ont conscience de l’enjeu, mais monsieur Laforge gère bien la rencontre à l'arbitrage.

Le Standard résiste aux assauts brugeois jusqu’à la 23ème minute… Et c’est le malheureux Zinho Vanheusden qui glisse et dévie la balle dans ses propres filets alors que les Rouches s’en sortaient bien dans le rectangle, 1-0.

Moins de deux minutes plus tard, le Club de Bruges enfonce le clou. Vanaken délivre un assist pour Schrijvers qui contrôle et enchaîne à la perfection… C’est 2-0 et d’une très belle manière cette fois. Les Rouches sont assommés, ils doivent rapidement se reprendre. Mais le Standard ne propose vraiment rien offensivement, il n'y arrive pas.

La barre permet à Ochoa d'éviter le coup de massue sur une jolie frappe de Diatta. Mais les occasions brugeoises se multiplient, pendant qu’Horvath passe une soirée assez tranquille, à l’une ou l’autre petite occasion près.

Et l’addition s’alourdit encore un peu pour les Rouches à la 40ème minute, Dennis marque le 3-0. On ne voit vraiment pas comment le Standard pourrait inverser la tendance.

Ce n’est décidément pas la soirée de Vanheusden qui prend une carte pour une faute sur Wesley, il loupera donc le Clasico contre Anderlecht. La première période se termine sur ce lourd score de 3-0 en faveur des Brugeois.

La deuxième mi-temps commence exactement comme la première s’est déroulée. La domination brugeoise est nette et sans difficulté. Le Standard n’y est pas et on ne sent aucun vent de révolte.

Michel Preud’homme tente quand même quelque chose avec les montées au jeu d’Halilovic et Miangue pour Laifis et Emond à l'ehure de jeu.

Mais rien n'y fait, le Standard n’y est vraiment pas, alors que le FC Bruges semble intouchable.

Cela se confirme avec le 4-0 signé Wesley à dix minutes du coup de sifflet final. On a d’ailleurs l’impression que les Liégeois n’attendent plus que ça, la fin de la rencontre. Le score n'évoluera plus, victoire nette et indiscutable du Club Brugeois face à un jour sans pour le Standard.