Un report des championnats possible mais peu probable ?

Le scénario tant redouté par les instances sportives s’est donc produit ; en intentant une action auprès du tribunal de première instance de Bruxelles, le Beerschot a obtenu un gel des compétitions jusqu’au jugement final de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS).

Or, déjà mise sous pression de toutes parts, la CBAS n’a, jusqu’ici, rendu un avis que sur la (non-) relégation de Malines et non sur l’ensemble du dossier. Le club anversois espère donc un ultime retournement de situation, qui lui permettrait d’évoluer au plus haut niveau, à la place du Kavé. De son côté, le Malinwa s’est dit confiant et serein, plaçant sa confiance dans la décision initiale de la CBAS.

Un report des championnats ? Pas sûr…

Reste donc une question centrale ; quand débuteront les championnats professionnels ? Si on se réfère au calendrier publié voici peu, ce sera le vendredi 26 juillet avec Genk-Courtrai au programme. Mais désormais, et jusqu’à la décision finale de la CBAS, les compétitions sont suspendues.

Cependant, selon une source proche du dossier, la CBAS devrait bien rendre son jugement définitif avant le 26 juillet. Les championnats pourraient donc bien débuter à la date prévue et éviter ainsi un véritable casse-tête à la commission du calendrier.

Le Beerschot, vilain petit canard

C’est un peu passé inaperçu dans l’agitation d’hier soir, mais en introduisant un recours auprès d’un tribunal civil, le club anversois a bafoué les règlements de la Pro League. Il est en effet interdit pour un club professionnel d’aller si loin dans une procédure, sous peine d’exclusion pure et simple (!).

Voilà donc un nouvel élément dans un dossier qui prend de plus en plus l’allure d’un monstre sorti tout droit de la mythologie et qui n’a pas fini d’effrayer les plus hautes instances de notre pauvre football.