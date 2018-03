Un renversant Standard joue à se faire peur mais s'offre les POI

Mais le Standard repart de plus belle. Mpoku manque le cadre (18’), Edmilson (21’), Cavanda (25’) et Mpoku, encore lui, (26’) trouvent Dutoit sur leur trajectoire.

Mené 2-0 à la pause contre le cours du jeu, le Standard est allé puiser au plus profond de ses ressources pour renverser la situation et s’imposer à Ostende (2-3) lors de la 30ème et dernière journée de Pro League. Grâce à cet incroyable succès, les Rouches arrachent leur ticket pour les Playoffs I qu’ils n’avaient plus disputés depuis trois ans.

Le coaching payant de Sa Pinto

En faisant monter Carcela et Djenepo, tous les deux décisifs, Sa Pinto a fait basculer la rencontre - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Les Rouches prennent un gros coup sur la tête et perdent le fil de leur domination. Malgré quelques petites opportunités, les hommes de Sa Pinto sombrent complètement juste avant la pause. Sur un long dégagement de Dutoit, Zivkovic, Canesin et Akpala se jouent d’une défense totalement apathique du Standard pour doubler la mise (45’). Les Playoffs I s’éloignent.

En seconde période, les Liégeois reviennent sur la pelouse avec la volonté d’enflammer la partie. Carcela monte au jeu à la place de Cimirot. Ce changement tactique paie directement. A la 50ème, la frappe croquée du n°10 rouche est déviée par Emond dans le but du KVO. Le suspense est relancé.

Le rythme s’intensifie. Dutoit joue les sauveurs devant Mpoku (55’), Emond (56’) et Carcela (56’) mais doit à nouveau s’incliner peu après l’heure de jeu. Sur une rapide contre-attaque lancée par Edmilson, Carcela combine avec Mpoku. Dos au but à l’entrée de la surface, ce dernier prend la défense ostendaise à revers et trouve Djenepo, monté au jeu 6 minutes plus tôt, dans le rectangle. Malgré un contrôle un peu long, le jeune Malien parvient à devancer la sortie de Dutoit et égalise (65’).

Le Standard s’emballe. A vingt minutes du terme, les protégés de Sa Pinto passent devant et renversent complètement la vapeur. Avec ses dribbles dévastateurs, Carcela crée la panique dans la défense ostendaise. Son centre au deuxième poteau trouve Fai. Esseulé, le latéral gauche reprend en un temps et envoie les Liégeois en Playoffs I !

Après une phase classique délicate, les Rouches arrachent finalement leur place dans le Top 6 au forceps et avec une énorme combativité. Ils joueront donc les trouble-fête dans les POI.