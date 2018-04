Un penalty tardif d'Emond donne une victoire précieuse au Standard contre Gand

Le Standard de Liège s'est imposé sur le plus petit écart (1-0) à domicile face à La Gantoise lors de la troisième journée des playoffs I en Jupiler Pro League. Les Liégeois ont inscrit le but de la victoire à la 90e sur penalty grâce à Renaud Emond.

Le Standard aura hérité du plus grand nombre d'occasions dans cette rencontre. Malheureusement pour les "Rouches", Junior Edmilson (4e) et Mehdi Carcela (20e) ne parvenaient pas à se montrer précis en première mi-temps. Lorsque Junior Edmilson (27e) ajustait son tir, celui-ci était trop tendre pour tromper Lovre Kalinic.

La seconde période débutait de la même manière. Razvan Marin (53e) était tout proche d'ouvrir le score mais son tir passait à quelques centimètres des cages gantoises. Dans la foulée, Edmilson, isolé au petit rectangle, plaçait sa frappe largement au dessus du but. Duje Cop (65e) mettait ensuite à contribution Kalinic de la tête mais le gardien croate était à la parade. A la 72e, Birger Verstraete tentait d'apporter le danger dans la surface liégeoise mais son tir était boxé par Guillermo Ochoa. Cela avait don de réveiller ses coéquipiers et Moses Simon (82e) plaçait sa frappe juste à côté du but. Alors que l'on se dirigeait vers un match nul, Junior Edmilson était accroché dans le rectangle par Nana Asare. Renaud Emond se chargeait de convertir le penalty (90e), synonyme de victoire.

Au classement, Gand (31 points) pourrait voir le Club de Bruges prendre neuf points d'avance si les Brugeois (37 pts) s'imposent dimanche à Anderlecht (18h). En cas de victoire bruxelloise, Anderlecht (31 pts) passerait en deuxième position. Le Standard de Liège (28 pts), pour sa part, grimpe à la quatrième place. Charleroi (27) et Genk (26) ferment la marche.