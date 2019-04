L'arbitre Geldhof - © BRUNO FAHY - BELGA

Un penalty pour le Cercle ? Le VAR intervient et accorde un penalty à Waasland-Beveren - Football... Ce samedi soir, le Cercle de Bruges s’est imposé 3-2 contre Waasland-Beveren dans le groupe B des play-offs 2. A 2-1, on a assisté à une grande première dans notre Pro League. En effet, alors que l’arbitre Geldhof est appelé par le VAR suite à une phase litigieuse dans le rectangle brugeois. A la surprise générale, l’arbitre revient sur la dernière phase dans le rectangle beverenois et accorde un penalty aux hommes de Custovic, soit de l’autre côté du terrain. Le penalty sera finalement loupé par Boljevic. Les visités s’imposeront donc 3-2.