Un partage qui n’arrange personne entre l’Antwerp et Anderlecht (1-1)

Anderlecht est allé chercher un point sur la pelouse de l’Antwerp. Avec ce partage, les Mauves reprennent un point au Standard, mais restent quand même à 5 unités du Standard et de la course à l’Europe.

Après sa victoire contre le Standard, Anderlecht était attendu au tournant du côté de l’Antwerp. Les Mauves ont-ils les ressources nécessaires pour ramener les 3 points et continuer de mettre la pression sur le Standard qui a perdu vendredi contre Gand (2-3)?

Tout a bien commencé pour les hommes de Belhocine. Après moins de 5 minutes de jeu, Santini va ouvrir la marque. Sur un centre de Cobbaut, Verschaeren remet de la tête pour Najar qui loupe son tir. Mais le ballon parvient quand même dans les pieds de Santini qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score.

Ce but va amener un peu de confiance chez les mauves. Confiance qui va être mise à mal tout au long de la première mi-temps. Car l’Antwerp va gaspiller quelques occasions de revenir au score (12ème Lamkel Ze, 18ème Refaelov et 21ème encore Refaelov).

Les Mauves résistent et tentent d’inscrire le second but. À la 29ème minute, Oparé est bien présent pour dévier une tête de Bolasie. L’Antwerp pousse en fin de 1ère période, mais le score ne va pas changer (34ème et 43ème Owusu).

Ce but va finalement arriver très rapidement dès l’entame de la 2ème mi-temps. À la 48ème, Lamkel Zé ramène les deux équipes à égalité.

Avec ce but, l’Antwerp continue de pousser. Haroun et Owusu (par deux fois) ont la possibilité de faire 2-1. Mais le score ne bougera plus. A noter la sortie sur blessure de Kums.

L’Antwerp (39 points) conforte un peu plus sa 3ème place et possède 3 points d’avance sur le Standard à 2 matches de la fin. Anderlecht est 5ème avec 31 points.