Un nombre limité de spectateurs dans les stades belges ? Les clubs de Pro League "sont prêts"

La Pro League a annoncé ce mercredi avoir organisé "une réunion avec les 24 clubs, la Cellule Football du SPF Intérieur et ses partenaires techniques" avec, à l'ordre du jour, "les rencontres avec un nombre limité de spectateurs. Les clubs sont prêts à accueillir un public limité dans les conditions les plus sûres dès le début de la saison."

"À deux semaines du début de la saison, il n’y a toujours pas de confirmation si les supporters pourront assister aux premiers matches de la saison, reprécise toutefois le communiqué de la Pro League. La Pro League, ses clubs et ses partenaires techniques ont pris, entre-temps, toutes les mesures nécessaires pour permettre, dès le match retour de la finale de D1B, un nombre limité de spectateurs dans les stades qui pourront dès lors y assister dans les conditions les plus sûres. La compartimentation des stades en différents blocs autonomes, l'utilisation de créneaux horaires, l'obligation de porter des masques et des dispositions strictes de distanciation sociale garantiront que les spectateurs pourront assister aux matches dans des conditions sanitaires sûres."

"Début de la semaine passée, la Pro League a soumis son protocole avec les dispositions aux autorités compétentes. Dès que ces dispositions seront officiellement ratifiées, les préparatifs pourront être finalisés pour un retour progressif des supporters dans les stades", conclut le communiqué.