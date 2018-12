Un Mouscron enthousiaste maintient Anderlecht dans la crise

Anderlecht a sombré sur la pelouse de Mouscron (3-1) ce samedi soir lors de la 20ème journée de Pro League. L’arrivée de Karim Belhocine n’a donc pas permis de redresser le club bruxellois qui s’enfonce un peu plus dans la crise.

Le résumé de la rencontre

Surpris dès le coup d’envoi par des Hurlus enthousiastes et par un Manuel Benson très remuant, les Anderlechtois souffrent. Mouscron pousse et trouve la faille dès la septième minute. Benson se joue d’Alexis Saelemaekers et centre. Mbaye Leye plonge au premier poteau pour placer sa tête. Thomas Didillon ne peut rien faire, Anderlecht est déjà dos au mur.

Les Mauves tentent de réagir mais les Mouscronnois sont sur leur nuage, à l’image de Marko Bakic. Le milieu de terrain monténégrin s’infiltre plein axe et prend sa chance des trente mètres. Sa frappe est tout simplement sublime et file dans la lucarne opposée (15’).

Les Bruxellois essaient de mettre plus d’agressivité et réussissent enfin à porter le danger dans la surface adverse. La tête de Zakaria Bakkali est cadrée mais Jean Butez s’interpose (24’). Le rythme baisse dans cette fin de première période.

Au retour des vestiaires, les joueurs de Belhocine montrent légèrement plus de hargne. Après un petit numéro de Saelemaekers sur le côté droit, Pieter Gerkens oblige Butez à intervenir (54’). Mais les Mauves sont toujours aussi fébriles et Benson en profitent encore.

Sur une nouvelle incursion du Mouscronnois, Leye pousse Gerkens à l’auto-but (57’). Heureusement pour la formation bruxelloise, ce troisième but est annulé pour hors-jeu.

Pas vraiment plus incisifs, les Mauves parviennent toutefois à tromper la vigilance de la défense mouscronnoise. Sur un bon coup franc de Bakkali, Landry Dimata s’élève plus haut que tout le monde et réduit l’écart de la tête (77’).

Mais il est écrit que ce match ne tournera pas en leur faveur. Trois minutes plus tard, Sebastiaan Bornauw tente une percée mais perd le ballon dans le camp adverse. Les Hurlus et Benson repartent rapidement vers l’avant. Le centre de l’ailier est impeccable et Leye peut s’offrir le doublé de la tête (80’).

Inoffensifs, fébriles et sans idée, les Mauves n’ont jamais fait illusion dans cette partie. Le limogeage de Hein Vanhaezebrouck n’aura donc pas eu l’effet escompté. Quatrième avec 31 points, Anderlecht est désormais à 11 longueurs du leader Genk et se retrouve sous la menace de Saint-Trond (6ème avec 31 pts), Charleroi (7ème avec 30 pts) et le Standard (8ème avec 30 pts). Si ces trois-là s’imposent ce week-end, le RSCA sortira du Top 6.

Mouscron se donne un peu d’air en prenant trois longueurs d’avance sur le dernier Lokeren, qui doit cependant encore jouer.