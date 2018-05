Un joueur de l'AS Eupen poursuivi pour avoir parié

La Commisssion des Jeux de hasard et le parquet d'Eupen, sur la foi de révélations dans la presse, avaient ciblé plusieurs joueurs d'Eupen, soupçonnés d'avoir parié sur des matches de l'Alliance, à la mi-mars. Un seul sera finalement poursuivi par la justice, a-t-il été décidé au terme de l'enquête, ont divulgué mercredi les quotidiens GrenzEcho, Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws.

Le procureur du Roi d'Eupen Andrea Tilgenkamp s'est cependant retranché derrière le secret de l'instruction pour refuser de divulguer le nom de l'intéressé.

Il est interdit à un joueur de faire un pari, même gagnant, sur sa propre équipe, ou sur des matches de la division où évolue son club. Les peines prévues par le code pénal vont de 600 à 600.000 euros d'amende, et de six mois à un an de prison.

Les joueurs d'Eupen qui ont fait l'objet d'une enquête auraient (notamment) misé sur des défaites de leur équipe, lorsque celle-ci avait assuré son maintien en Jupiler Pro League.

Le règlement de l'Union belge prévoit lui des amendes et des suspensions.