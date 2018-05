Un jeune d'Anderlecht, suivi par les plus grands clubs, en route vers Monaco

La semaine dernière, le Sporting d’Anderlecht annonçait la signature d’un contrat professionnel pour onze jeunes joueurs du club de la capitale. Un médian de 16 ans, Eliot Matazo, aurait refusé la proposition mauve.

Capitaine dans toutes les équipes d’âge et vu comme un immense talent, le jeune homme serait en route vers Monaco. Manchester United et le Bayern Munich étaient aussi particulièrement intéressés par les services de Matazo. Ce dernier est un "box-to-box" et pourrait poursuivre son éclosion au sein d’un club toujours très attentif à l’évolution des jeunes éléments.

D’autres Belges ont porté la vareuse au cours des dernières saisons, comme Yannick Carrasco, Adrien Bongiovanni ou Franco Antonucci par exemple.