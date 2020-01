Un intérêt de Genk pour Didillon?

Genk sera privé de son gardien de but Maarten Vandevoordt pendant trois à quatre mois. Le jeune Belge a été opéré lundi du coude et ne devrait plus jouer cette saison. C'est la deuxième blessure de longue date du côté des gardiens pour le club limbourgeois, après celle de Danny Vukovic. Il ne reste maintenant que les jeunes Gaëtan Coucke et Tobe Leysen pour assurer la dernière ligne des champions de Belgique en titre.

Genk cherche donc un peu d'expérience et selon la DH, songe au portier d'Anderlecht, Thomas Didillon. Remplaçant depuis l'arrivée d'Hendrik Van Crombrugge, le Français veut jouer. Vu la qualité de ses jeunes, le club souhaiterait obtenir le gardien en prêt mais selon le journal, Anderlecht préférerait le vendre.