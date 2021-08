Un groupe, du jeu et des résultats, l’Union Saint-Gilloise retrouve la tête de la D1 61 ans plus tard

La 4e journée du championnat s’est achevée avec un étonnant duo en tête de la Pro League… L’Union saint-gilloise et Ostende avec 9 points chacun. Les promus bruxellois sont la véritable surprise de ce début de saison. Les jaune et bleu pratiquent un jeu chatoyant et spectaculaire… Ils épatent les observateurs mais est-ce vraiment une surprise ? Pas vraiment. Généralement à chaque début de saison, les grands clubs qui ont de grosses ambitions débutent un peu en mode mineur… Sachant par exemple qu’ils doivent pour la plupart gérer des tours préliminaires de Coupe d’Europe. ►►► À lire aussi : L’Union saint-gilloise enchaîne face à Courtrai et prend la première place du classement

►►► À lire aussi : Felice Mazzu : "Il ne faut pas tomber dans l’euphorie" Du coup, il vaut mieux rencontrer les grands clubs durant l’été et c’est ce qu’à fait l’Union qui a battu Anderlecht et n’a connu sa seule défaite que face au club de Bruges alors que les Bruxellois avaient pourtant dominé une grosse partie du match.



Ensuite, il y a le fait de surfer sur la fameuse euphorie de la montée. L’équipe a survolé le championnat de D1B la saison dernière. Elle poursuit sur sa lancée positive avec un noyau qui se connaît parfaitement, là où d’autres équipes sont toujours en construction.



C’est véritablement la force du groupe. Malgré l’arrivée de 6 joueurs expérimentés et de qualité, l’entraîneur joue avec la même équipe que la saison passée… et ça marche ! Parmi les titulaires actuels seuls deux (Anthony Moris et Guillaume François) ont connu la D1.

3 victoires en 4 matches

3 victoires en 4 matches, 8 buts marqués et seulement 2 encaissés, le bilan chiffré est éloquent. Le duo d’attaquant Denis Undav (4 buts) et Dante Vanzeir (3 passes décisives et un but) se complètent à merveille et illustrent parfaitement la mentalité du collectif comme le confirme Teddy Teuma le capitaine.



"J’ai toujours dit que note force était collective. On a un très gros collectif que l’on travaille au quotidien. Je sais que si Denis a la possibilité de faire marquer Dante, il le fera et réciproquement. C’est la force de nos attaquants. Il n’y a pas une individualité qui veut faire son truc tout seul. On est une équipe, on travaille tous ensemble."



Et cet esprit d'équipe s'étend aux "anciens" de la maison. Les Unionistes ont demandé à l'arbitre de la rencontre de ne pas exclure Mathias Fixelles. Wesli De Cremer, au sifflet contre Courtrai, n'avait jamais vécu pareil scénario.

L’Union en tête de la D1, une première depuis plus de 61 ans

Pour l’instant tout va bien mais est-ce que ça va continuer ? Est-ce que l’Union, qui retrouve la division 1 pour la 1re fois depuis 48 ans, peut nourrir de grosses ambitions ? C’est une excellente question. Une certaine euphorie règne chez les supporters qui ont connu des décennies de vaches maigres. L’équipe joue peut-être le meilleur football de la D1. Figurez-vous que la dernière fois que l’Union occupait la tête de la division 1 c’était il y a presque 62 ans ! 61 ans 8 mois et 17 jours, pour les amateurs de chiffres précis. La philosophie actuelle des fans, des joueurs et du staff… est simple : "ne boudons pas notre plaisir et continuons à travailler de la même façon sans se prendre la tête… ".



Le coach Felice Mazzù profite mais reste les pieds sur terre. "On a de la qualité. Après, on sait qu’on va avoir des moments plus difficiles. C’est dans ces moments-là qu’il faudra garder le cap. Il ne faut surtout pas tomber dans l’euphorie. On fait un bon début de saison. On est bien. Les joueurs sont en confiance. L’équipe tourne. Il y a des gars sur le banc qui peuvent être titulaires. Et c’est le plus important. On doit continuer à suivre notre philosophie. Je ne veux pas qu’on se projette trop loin". Ne parlez donc pas à Felice Mazzù de titre ou même d’une qualification pour la Coupe d’Europe. Le club doit d’abord se stabiliser en Division 1 sportivement et bonifier ses infrastructures. Il ambitionne de construire un nouveau stade. Et l’argent n’est pas un problème le propriétaire anglais du club est milliardaire. En définitive, l’avenir du club semble rose ou plutôt jaune et bleu. De quoi permettre aux supporters de rêver en grand. L’Union veut devenir un club moderne et gagnant mais toujours dans le respect d’une certaine tradition et de certaines valeurs.

