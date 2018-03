Un grand pas franchi pour la post-formation en Belgique ?

Nous sommes au classique (non-)match des réserves du lundi soir : éclairage blafard, faible public et sur le terrain, 2 équipes somnolentes, mixant jeunes sans expérience et professionnels blasés… car relégués de l’équipe A.

" C’est le gros problème des jeunes de 17 ans chez nous : ils n’ont pas de post-formation " explique Pierre-Yves Hendrickx, Directeur Général de Charleroi. " Ils jouent un championnat de Réserves, ils jouent en U17 s’ils sont bons… et puis il n’y a plus rien. Avec cette nouvelle formule, ils apprendront à jouer devant du public, sous pression, ils apprendront la rigueur tactique et les mauvais coups et ils seront prêts au haut niveau quand ils intègreront l’équipe première. "

Dès la saison 2019-2020, dans un an donc, les équipes U21 seront versées dans des vrais championnats seniors : D1, D2 et D3 amateur. C’est déjà le cas en France, aux Pays-Bas et en Espagne. En Belgique, le débat piétinait depuis 15 ans car les petits clubs ne voulaient pas céder leur place dans leur série.