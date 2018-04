Un doublé d'Owusu colore Anvers en rouge et blanc

L'Antwerp a remporté le derby anversois face au Beerschot-Wilrijk. William Owusu, auteur d'un doublé, s'est érigé en héros de ce match que les supporters des deux clubs attendaient depuis février 2004.



"'t Stad is rood en wit" ('t Stad, le surnom d'Anvers, est rouge et blanche), clamait les fans du Great Old en début de rencontre. Une banderole prémonitoire qui a sans doute inspiré les joueurs de Bölöni. Ils ont en tout cas compris le message et ont tout fait pour contenter leurs partisans.



Après des tentatives de Siani (tir stoppé Romo) et Hairemans (coup franc dévié, juste à côté), Owusu a concrétisé la domination de l'Antwerp. Le Ghanéen a passé un petit pont chanceux avant d'ajuster le gardien du Beerschot (31e, 1-0). L'attaquant anversois a ensuite validé définitivement le succès de l'Antwerp en fin de match (88e, 2-0).



Le Bosuil pouvait fêter ce premier succès dans ce groupe B des play-offs 1. Une victoire à la saveur particulière.