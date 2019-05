Un doublé d’Osimhen envoie Charleroi défier l’Antwerp

Les Carolos ont gagné la finale des Play-offs 2 sur la pelouse de Courtrai et peuvent toujours croire à l’Europe (1-2). Et les Zèbres, rapidement menés, le doivent au talent de Victor Osimhen. En plus d’être décisif, le Nigérian a inscrit deux très jolis buts.



Cette finale des PO2 commence mal pour Courtrai. Avenatti, incertain, doit céder sa place à Ezekiel dès la 4e minute. Ce qui aurait dû être un coup dur, se transforme en opportunité. Le Nigérian la saisit pleinement. Il gagne son duel avec Riou et place le KVK devant (5e, 1-0).



Les Courtraisiens se replient et forment un bloc compact dans lequel Charleroi a bien des difficultés à s’infiltrer. La solution existe pourtant et survient sur un exploit individuel. Osimhen résout l’équation d’une fantastique reprise sur coup de coin. Sa frappe – puissante et précise – file sous la barre d’un Bruzzese impuissant (42e, 1-1).



Le jeune attaquant carolo n’a pas fini son show. En début de deuxième mi-temps, il enchaîne un contrôle en extension et une frappe croisée précise. Le Sporting prend les commandes (1-2, 56e).



Courtrai est sonné mais pas KO. D’autant que Charleroi gaspille en contre. Et sans un bel arrêt de Riou sur un tir de D’haene dans les arrêts de jeux, le Sporting aurait pu le regretter.



Les hommes de Mazzu ont fait un pas vers l’Europe, mais l’obstacle suivant s’annonce encore plus difficile à franchir. Il faudra se défaire de l’Antwerp au Bosuil.