Un Danois ou un invité surprise néerlandais à la tête d'Anderlecht d'ici lundi ?

Lundi, le Sporting d’Anderlecht décollera vers l’Espagne, et San Pedro del Pinatar plus précisément, pour son traditionnel stage hivernal jusqu’au lundi suivant. Au programme, notamment, des affrontements contre Hoffenheim et Heindenheim (7e en deuxième division allemande).

Seulement voilà, le RSCA n’a toujours pas choisi son entraineur, qui reprendra le siège de Hein Vanhaezebrouck, licencié à la mi-décembre. Septante candidats ont remis un dossier, a récemment précisé le directeur sportif mauve Michael Verschueren. Les pistes Phillip Cocu et Martin Jol visiblement éteintes, deux autres semblent encore bien actives.

La première mène vers Kasper Hjulmand. Le Danois, successeur de Thomas Tuchel à Mainz en 2014, dirige actuellement dans son pays, au FC Nordsjaelland. Il est âgé de 46 ans. Les discussions se poursuivent aussi, d’après les informations du Standaard ce samedi matin, avec Fred Rutten (56 ans). L’entraineur a déjà officié à Twente, au PSV, à Schalke 04, Feyenoord, Vitesse, Al Shabab et au Maccabi Haifa. Plus expérimenté donc, Rutten aurait la préférence des dirigeants du RSCA. Libre de tout contrat, il accepterait, de plus, de ne signer que pour six mois.

"Notre entraineur doit être dynamique, vouloir travailler avec les jeunes, promouvoir le style de football d'Anderlecht et bien communiquer avec les joueurs et le monde extérieur", rappelait pour sa part le Danois Frank Arnesen, le nouveau directeur technique du RSCA. Quoiqu’il en soit, le Sporting entre dans la phase terminale des négociations. L’idée étant d’entamer le stage avec le nouvel entraineur.