Un crowdfunding pour redresser les finances d'Anderlecht ?

Quand on aime, on ne compte pas ? A tout le moins, l’appel à la solidarité du CEO anderlechtois Karel Van Eetvelt, la semaine passée, n’a pas résonné dans le vide. Si la plupart des clubs de Pro-Ligue se sont offusqués que le matricule le plus titré du pays vienne mendier une part de la cassette européenne du foot belge sur ces 3 prochaines saisons, un supporter du club mauve a pris la supplique au mot.

Etienne Wils, un boulanger limbourgeois d’Heusden-Zolder, veut collecter… 1 million d’euros pour aider son club chéri ! Pour ce faire le dévoué, abonné depuis 40 ans au parc Astrid, s’est rendu à son agence bancaire et y a ouvert un compte sur lequel il a versé, de son propre porte-monnaie, les 1.000 premiers euros…

" Qu’est-ce que 1.000 euros pour un club qui me donne tant de bonheur depuis 40 ans ? " interroge Etienne Wils. " J’appelle tous les supporters mauves de Belgique à mettre une petite pièce. Le Sporting compte bien 100.000 fans dans le pays : si tout le monde y met du sien, on sera vite au million. Je me donne 3 mois pour réunir la somme. "

Objectif 20 millions…

Le brave hère était encore plus ambitieux au départ : il rêvait de réunir… 20 millions d’euros, en faisant appel à toute la communauté mauve… dans le monde ! Entre-temps, il a revu ses ambitions à la baisse... En son temps, un crowdfunding semblable avait permis de sauver le matricule du FC Malines. Depuis, le club malinois a intégré des représentants de ses fans dans ses organes de décision…

" Mon amour pour le Sporting est éternel " poursuit Wils : " J’ai eu le coup de foudre en 1959, j’avais alors 9 ans et j’étais supporter de Beringen. Ce jour-là, Anderlecht est venu gagner chez nous 1-5, c’était le tout premier match du jeune Paul Van Himst. J’ai été bluffé par le style du Sporting, pour moi ce club est synonyme d’élégance et de maitrise technique. Le lendemain, j’ai immédiatement souscrit mon abonnement. Aujourd’hui que le club est en difficulté, c’est notre rôle, nous les supporters, de l’aider. "

Des jeux… et des pains

Mais en ces temps difficiles, où les priorités sanitaires révèlent surtout le manque criant de moyens dans le secteur des soins, l’initiative d’Etienne Wils a soulevé quelques critiques légitimes. En réponse, le boulanger limbourgeois de 69 ans a promis de fournir une maison de repos de Mol en pains, viennoiseries et pâtisseries, gratuitement durant un mois.

" Cela représente 1.500 pains sur le mois, 50 pains par jour " détaille Wils : " L’établissement pourra ainsi consacrer ce budget à l’achat de matériel médical, qui manque tant partout actuellement. Et ce qui ne gâte rien, les résidents mangeront mon bon pain artisanal eu lieu du pain industriel habituel ! "

Précipice financier

Dès l’annonce du crowdfunding, le CEO du Sporting Karel Van Eetvelt a contacté le généreux supporter et lui a promis 100 maillots dédicacés pour les 100 premiers donateurs de minimum 50 euros. On ignore si les joueurs du Sporting seront sensibilisés à l’action… Les mesures d’austérité du club les ont amenés jusqu’ici à renoncer à leur salaire du mois d’avril…

Pour rappel, les derniers comptes mauves faisaient état de 27,2 millions d’euros de perte pour la saison 2018-19. Et d’un trou cumulé de… 94,5 millions d’euros !

A vot’ bon cœur, les supporters ?