Un coup d'éclat de Trossard permet à Genk d'écarter Gand et d'augmenter son avance

Genk n’a pas particulièrement brillé mais est revenu avec les trois points de son déplacement à Gand samedi soir dans le cadre de la 6e journée des playoffs 1. Une très belle frappe enroulée de Leandro Trossard, sa spécialité (56e), a suffi au bonheur des Limbourgeois qui décrochent une cinquième victoire dans ces playoffs, la 4e consécutive.

Ils prennent donc le large en tête du championnat avec neuf longueurs d’avance sur Bruges qui reçoit Anderlecht et ne peut pas se permettre un faux pas.

Comme souvent dans ces playoffs, Gand n’a pas démérité. Solidement regroupés grâce à un bloc défensif bien organisé, les Buffalos n’ont laissé que peu d’occasions aux troupes de Philippe Clément. Offensivement, ils n’ont revanche rien produit si ce n’est une frappe à distance d’Asare bien détournée par Vukovic et un contre mal exploité par Kvilitaia. Genk est passé près du 0-2 dans les derniers instants de match suite à une frappe de Trossard sur le poteau (90e+4).

Trop peu pour revendiquer plus. Les Gantois sont derniers des playoffs 1 avec 26 points et un seul point récolté en six matches.