Un Club de Bruges renversant s'adjuge un derby indécis face au Cercle

Ce ne fut pas du grand Club de Bruges mais l’essentiel est ailleurs pour les hommes de Philippe Clément. Dans un derby brugeois plus indécis et serré qu’attendu, les Blauw&Zwart ont longtemps souffert et même encaissé le premier but (Musaba) avant de finalement émerger grâce à des buts de Mechele et de l'inévitable Lang (2-1).

C'est la 6e victoire consécutive des Blauw&Zwart, moins fringants mais toujours aussi cyniques. Ils en profitent pour s'isoler encore un petit peu plus en tête de compétition (54 points, +12 sur Genk). Le Cercle, qui s'incline pour la 12e fois sur les 15 derniers matches, est avant dernier avec 22 unités.

Et pourtant tout avait mal commencé pour le grandissime favori de la compétition. Face à son rival honni, le Club patauge et joue inhabituellement bas. Sans complexe, le Cercle met le nez à la fenêtre au quart d’heure. Pavlovic met Mignolet à contribution d’une petite frappe piquée avant que Vitinho ne fasse parcourir un frisson dans l’échine des Brugeois d’un envoi croisé.

Deux actions, infructueuses, mais qui ont le mérite de montrer que ce Cercle-là n’est pas qu’une victime expiatoire. La preuve, juste avant la demi-heure, Musaba est à la retombée d’un centre dans la surface. Le binôme Mechele-Kossounou s’emmêle les pinceaux et laisse l'attaquant local tranquillement fusiller Mignolet, c’est 1-0 !