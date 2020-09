Un Charleroi toujours aussi efficace poursuit son conte de fée en écartant Zulte-Waregem

Charleroi n'a toujours pas perdu de plumes en Pro League cette saison ! En déplacement sur le terrain de Zulte, les Zèbres ont souffert, n'ont pas forcément brillé mais s'imposent finalement grâce à deux buts inscrits en seconde mi-temps (0-2). Le premier, des oeuvres de Kaveh Rezaei, idéalement placé dans la surface, à la limite de l'hors-jeu, pour reprendre un ballon qui traînait et ajuster Bansen. Le second, grâce à Shamar Nicholson, à l'affut dans le grand rectangle et profitant de la passivité de la défense adverse.

Grâce à ce 5e succès en 5 rencontres, les Zèbres poursuivent leur compte de fée et s'installent plus que jamais en tête de Pro League, avec 5 unités d'avance sur le Standard. Pour Zulte, 9e, c'est un coup d'arrêt après deux victoires consécutives.