Un calendrier foot 2019-2020 avec des titulaires et ... des remplaçants !

C’est ce lundi que l’on connaîtra le calendrier foot de la saison 2019-2020. Pour Niels Van Branteghem, le manager du calendrier chargé d’établir le fameux programme des rencontres de la saison prochaine, chaque année c’est un casse-tête et quelques nuits blanches à passer pour tenter d’assembler le puzzle. Pour arriver à ses fins, il faut en effet tenir compte d’un certain nombre de paramètres comme les règlements de police, les décisions des bourgmestres, les exigences des détenteurs des droits télés ou encore la tenue de certaines manifestations locales.

Et cette année il faudra y ajouter un ingrédient non négligeable : le Footgate et ses conséquences sportives. D'ailleurs si vous tentez d’en savoir plus du côté de l’Union Belge ou de la Pro League c’est un refus catégorique. On ne communique pas là-dessus pour le moment... Reste donc à supputer.

Le programme qui sera révélé ce lundi devrait comprendre Waasland-Beveren et Malines. Aucune sanction véritable n'est en effet entérinée contre les clubs puisqu'on attend encore le résultat de certains recours comme celui de la CBAS qui doit tomber avant le 15 juillet.

Et c'est là que le Foot Belge sort sa baguette magique et son sens du consensus. Pour éviter le chaos, les suppléants ont déjà été choisi, au cas ou ...

Si Waasland est rétrogradé c’est Lokeren, le descendant, qui devrait être rappelé en D1A, si Malines fait finalement la culbute c’est le Beerschot Wilrijk qui sera promu. Ces deux équipes reprendront alors simplement le programme complet du club qu'elles remplacent.

Des remplaçants poste pour poste en quelque sorte.

Dernier élément, l’élite du championnat belge se composera de 16 noms, pas 17, pas 18. En cette période de soldes, certains clubs attendent ce moment pour pouvoir commencer leurs emplettes.